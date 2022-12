Mulher sai para procurar boi em fazenda, cai e fica mais de 24h perdida

Militares e bombeiros contaram com cães farejadores para encontrar idosa perdida (foto: PMMG/Divulgação)

Uma idosa, de 63 anos, que estava desaparecida desde as 6h da última quinta-feira (8/12), em Mutum, no Leste de Minas, foi localizada pela Polícia Militar, em trabalho conjunto com o Corpo de Bombeiros, no fim da tarde de ontem.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da PM, a mulher havia desaparecido quando procurava um boi em uma propriedade rural no Córrego do Sossego, zona rural de Mutum.

A área de busca era muito extensa e de difícil acesso, o que dificultou as buscas. Trata-se de uma região montanhosa. Por esse motivo, a PM, que recebeu o chamado, solicitou ajuda ao Corpo de Bombeiros e foram mobilizados cerca de 20 soldados de Manhuaçu e Governador Valadares.

Ao ser encontrada, a mulher contou que havia se desequilibrado e caiu de uma pedra, ficando inconsciente e, por isso, quando recobrou a memória, acabou se perdendo no matagal. Ela sofreu lesões e foi encaminhada ao pronto socorro de Mutum para atendimento médico.