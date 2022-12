Corpo de homem é encontrado sem parte da perna esquerda em BH

O corpo de um homem de 41 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição e sem parte da perna esquerda dentro de sua residência, no bairro Floramar, Região Norte de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (9/12).Além dos ferimentos na perna, há indícios de que ele tenha sido atingido no tronco. A vítima não era vista desde segunda-feira (5).

Outro corpo

A Polícia Militar foi acionada por um irmão da homem que teria ido até o local chamá-lo para assistir ao jogo entre Brasil e Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo.Até o momento não há informações sobre a motivação ou autoria do crime. A Polícia Civil vai investigar o caso.No bairro Universo, em Venda Nova, o Corpo de Bombeiros retirou o cadáver de um homem que estava boiando dentro de um córrego na Rua Antônio Junqueira, número 10. As polícias Militar e Civil também estiveram no local.