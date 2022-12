Idoso desaparecido há 23 dias é encontrado morto em Minas

O corpo de Carvalho foi encontrado no terreno de um primo dele (foto: Reprodução/Rede Social/Arquivo Pessoal) O corpo do idoso Antônio Teles de Carvalho, de 90 anos, foi encontrado após 23 dias desaparecido na região de Carmo do Cajuru, na comunidade de Estiva, no Centro-Oeste mineiro.

Ele estava desaparecido desde o dia 14 de novembro e foi achado na terça-feira (6/12), em uma região rural, no terreno de um primo da família.

O Estado de Minas entrou em contato com a corporação para apurar mais detalhes do caso, mas até o fechamento desta reportagem não recebeu retorno.

Buscas

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) começou as buscas no dia 18 do mês passado.

Com a ajuda de drones e animais farejadores, os bombeiros percorreram por toda a zona rural do município.

Antônio teria sido visto por volta das 16h de 14 de novembro a 200 metros de sua casa.

Após oito dias, em 22 de novembro, o CBMMG suspendeu a procura por Carvalho e orientou que familiares buscassem diretamente a Polícia Civil.

“De acordo com o que consta no sistema, os militares seguiram todas as informações repassadas por familiares e amigos na tentativa de localizar o homem em área de matas”, disse o CBMMG à época.