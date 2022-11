Bombeiros procuram por idoso desaparecido em comunidade rural

Os bombeiros estão usando drone para auxiliar nas buscas pelo idoso (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) O Corpo de Bombeiros (CBMMG) segue com as buscas por um idoso, de 90 anos, desaparecido no povoado de Estiva, na zona rural de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas. Antônio Teles de Carvalho desapareceu nessa terça-feira (15/11). Ele foi visto pela última vez perto de casa.

As buscas começaram na tarde de ontem e se estenderam até a noite. Devido às condições do local, os trabalhos foram suspesos e reiniciados hoje pela manhã.

Os militares também estão utilizando um drone, além do trabalho em terra, porém, até o momento, o idoso não foi encontrado.

De acordo com os bombeiros, a vítima tem Doença de Alzheimer. Na última vez em que foi visto, ele estava a pé.

Por ser uma área rural, as condições do tempo, com chuva, tem dificultado os trabalhos.

Antônio Teles tem 90 anos e está desaparecido desde terça-feira (15/11) (foto: Arquivo pessoal)