Justiça revoga prisão de homem que manteve criança refém em BH

Leandro Mendes Pereira, de 39 anos, preso por sequestrar e fazer reféns o filho de 7 anos da ex-namorada e um amigo da família dela em Venda Nova, em Belo Horizonte, foi solto no dia 4 de novembro. Ele teve a prisão preventiva suspensa pela justiça. A soltura foi confirmada hoje pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp).









A internação hospitalar durou até o dia 1 de novembro, segundo a Sejusp. Em seguida, Leandro foi transferido para o Centro de Remanejamento Provisório (Ceresp), no bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte.





De lá, ele foi transferido para o Presídio de Ribeirão das Neves II no dia 3 de novembro, mas foi liberado no dia seguinte.





O estado de saúde de Leandro é desconhecido.





O Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi questionado pelo Estado de Minas sobre o que motivou a suspensão da prisão preventiva, mas não respondeu até o fechamento da matéria.





Crime hediondo

A motivação do crime que chegou perto de ceifar a vida da criança de 7 anos e de um jovem de 23 foi a não aceitação, por parte de Leandro, do fim do relacionamento com sua ex-mulher, Andresa Wenia Pereira.





Ele foi à casa dela, no bairro Parque São Pedro, em Venda Nova, dois meses após o término, com uma arma falsa. O alvo era a mulher, mas quando Leandro chegou lá, só encontrou o filho dela e um amigo da família. Andresa teria chegado momentos depois, mas viu a situação e conseguiu escapar.





Segundo o boletim de ocorrência, ele teria ido até a casa tirar satisfação por ela estar “seguindo a vida”.



Com a criança e o jovem sob suas ameaças, Leandro manteve os dois como reféns e se recusou a negociar com os militares. O clima de tensão durou 17 horas, até que a Polícia Militar decidiu disparar contra o sequestrador.





Homícidio em 2008

Leandro Pereira já tinha passado oito anos no sistema prisional mineiro pelo crime de feminicídio. Ele assassinou a ex-namorada em 2008, no bairro Maria Goretti, Região Nordeste de Belo Horizonte. A motivação também foi o descontentamento com o fim do relacionamento.





De acordo com a acusação, ele estrangulou a vítima com as mãos até que ela caísse no chão. Ao ver que a ex-namorada continuava viva, ele usou um sutiã para enforcá-la. Após matá-la, tirou toda a roupa dela e colocou um rato morto na sua boca.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Rocha