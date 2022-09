"É muito triste", diz tia de sequestrador do menino de 7 anos

O suspeito foi baleado por um sniper da Polícia Militar (PMMG) e socorrido em estado grave (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Após 15 horas, o sequestro de um menino de 7 anos, e de Giovani Junior, de 23, chegou ao fim. Eles foram feitos reféns por Leandro Pereira, de 39, que invadiu a casa da ex-esposa, no bairro Parque São Pedro, Região de Venda Nova. O suspeito foi baleado por um sniper da Polícia Militar (PMMG) e socorrido em estado grave.A tia de Leandro, Dora Graciela Pereira, acompanhou todo o sequestro e lamentou o ocorrido. "É muito triste para os dois lados. Minha mãe está lá arrasada. Ela ainda está se recuperando de um AVC. E viu tudo pela televisão", conta.Ela diz não ter muito contato com Leandro, mas que não percebia problemas na relação dele com Andressa. "Eles viviam bem. Em junho foi aniversário da minha menina e eles estavam lá. Até então, aparentemente, não tinha nada", disse.Segundo os militares, Leandro e Andresa Wenia Pereira Mendes se separaram há dois meses, mas o homem não aceita o fim do relacionamento. Eles são primos de primeiro grau.Familiares e amigos acompanharam o trabalho de negociação da Polícia Militar na rua. Após finalizar a ocorrência, a PM foi ovacionada pela população que esperava o desenrolar do caso.