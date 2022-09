Homem que faz criança refém matou ex-namorada em 2008

Bope segue tentando negociar com Leandro Pereira, que foi condenado por morte de ex-namorada em 2088 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Leandro Pereira, de 39 anos, que fez reféns o ex-enteado, de 7 anos, e um homem, de 23, foi condenado por matar a ex-namorada em 2008, no Bairro Maria Goretti, Região Nordeste de Belo Horizonte. Ele ficou preso em Ribeirão das Neves, onde aguardava o julgamento. Em 2011, a sentença foi proferida.

De acordo com a acusação, Leandro estava inconformado com o término do namoro e asfixiou a vítima com as mãos, até que ela caísse no chão. Ao ver que a ex-namorada continuava viva, ele a enforcou com um sutiã. Após matá-la, tirou toda a roupa dela e colocou um rato morto na boca da namorada.

Na época, o juiz condenou o réu a 13 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado, e ainda a um ano em regime aberto pelo crime de vilipêndio a cadáver, que é o ato de desprezar ou humilhar o corpo.

Cárcere privado

Leandro Pereira não aceita o fim do relacionamento com Andresa Wenia Pereira Mendes e fez reféns o filho da ex-companheira, de 7 anos, e um amigo da família, de 23, desde as 18h de ontem. Eles estavam na casa da mãe da criança, no bairro Parque São Pedro, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

O casal está separado há cerca de dois meses e são primos de primeiro grau. Andresa chegou a voltar para casa na noite de quarta e brigou com o ex-namorado, mas conseguiu fugir. Andressa se sentiu mal depois de sair da residência e precisou ser socorrida.

Segundo informações da porta-voz da Polícia Militar, Major Layla Brunnela, o atual humor de Leandro está dificultando a negociação pela libertação dos reféns.

“O Bope está neste momento em negociação. Este trabalho é muito técnico e muito imprevisível. Dependemos muito do ânimo do autor. Neste momento, ele (Leandro) está sendo intransigente no processo e fazendo ameaças”.

A energia da casa foi cortada para evitar que Leandro tenha acesso a informações divulgadas pela Polícia Militar.

As tentativas de negociação ultrapassam as 13 horas.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.





Como denunciar violência contra mulheres? Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.



O que é violência física?

Espancar

Atirar objetos, sacudir e apertar os braços

Estrangular ou sufocar

Provocar lesões





O que é violência psicológica?

Ameaçar

Constranger

Humilhar

Manipular

Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes

Vigilância constante

Chantagear

Ridicularizar

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting)





O que é violência sexual?

Estupro

Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto

Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar

Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher





O que é violência patrimonial?

Controlar o dinheiro

Deixar de pagar pensão

Destruir documentos pessoais

Privar de bens, valores ou recursos econômicos

Causar danos propositais a objetos da mulher





O que é violência moral?

Acusar de traição

Emitir juízos morais sobre conduta

Fazer críticas mentirosas

Expor a vida íntima

Rebaixar por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole

