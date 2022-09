Homem que faz criança refém está nervoso e negociação fica complicada

Bope segue tentando negociar com Leandro Pereira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Leandro Pereira, 39 anos, que fez reféns o ex-enteado, de 7 anos, e um homem, de 23, está cada vez mais nervoso e alterado, disse a porta-voz da Polícia Militar, Major Layla Brunnela.

Segundo a major, o atual humor de Leandro está dificultando a negociação pela libertação dos reféns.

“O Bope está neste momento em negociação. Este trabalho é muito técnico e muito imprevisível. Dependemos muito do ânimo do autor. Neste momento, ele (Leandro) está sendo intransigente no processo e fazendo ameaças”.

A energia da casa foi cortada para evitar que Leandro tenha acesso a informações divulgadas pela Polícia Militar.

“Estamos em uma situação crítica. Bope tenta dar um passo atrás, trazê-lo para um estado de calmaria para continuar o processo de negociação. Ele sem o acesso, com mais dificuldade, talvez se abra mais para as negociações”.

Entenda o caso

Uma criança de 7 anos e um homem de 23 são feitas refém pelo ex-padrasto do menino desde as 18h de ontem. Eles estão na casa da mãe da criança, no bairro Parque São Pedro, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Segundo os militares, Leandro e a mãe da criança, Andresa Wenia Pereira Mendes, se separaram há dois meses, mas o homem não aceita o fim do relacionamento. Eles são primos de primeiro grau.

Andresa chegou a voltar para casa na noite de quarta e brigou com o ex-namorado, mas conseguiu fugir. Andressa se sentiu mal depois de sair da residência e precisou ser socorrida.

Leandro tem passagem pela polícia pelo homicídio de uma outra ex-companheira.

As tentativas de negociação ultrapassam as 13 horas.