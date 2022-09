Feto é encontrado em terreno abandonado em Teófilo Otoni

Criança teria sido abandonada em terreno após o parto (foto: iStock/Reprodução)



Um feto foi encontrado em um terreno baldio nesta quarta-feira (21/9), em Teófilo Otoni, na região dos Vales de Minas. Vizinhos do local encontraram o bebê e chamaram a polícia. A mãe teria jogado o bebê no local, após dar à luz durante a madrugada.

A Secretaria da Saúde notificou a PM, que compareceu no local e vai investigar as causas da morte do bebê. O feto foi levado para o IML da cidade.

A mulher teria procurado atendimento hospitalar na última segunda-feira (19/9), dizendo que o bebê estava para nascer, mas não foi constatado que ela estaria em trabalho de parto.

“Essa criança veio ao mundo, e nós não sabemos se ela nasceu morta, ou morreu após nascer. Só que até as 9h da manhã de hoje, o corpo se encontrava em uma área”, explicou.

“A estratégia de saúde da família encaminhou essa senhora para uma unidade hospitalar, onde foi feita coletagem e tratamento. Nós vamos prover também o atendimento psicológico”, disse o coordenador.