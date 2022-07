Feto humano é encontrado em lixão de Rio Paranaíba

Coleta do lixo onde estava o feto passou pela cidade e por distritos (foto: Divulgação/Prefeitura de Rio Paranaíba)



Um feto humano morto foi encontrado no lixão da cidade de Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, nesta terça-feira (12/7). Uma catadora de material reciclável trabalhava no local quando percebeu um pacote com o feto. A Polícia Civil investiga o caso. Um feto humano morto foi encontrado no lixão da cidade de Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, nesta terça-feira (12/7). Uma catadora de material reciclável trabalhava no local quando percebeu um pacote com o feto. A Polícia Civil investiga o caso.



De início, ela imaginou que se tratava de um filhote de algum animal morto, mas quando percebeu se tratar de um humano, ela o limpou e a polícia foi acionada.



Ainda de acordo com o registro policial, o motorista do caminhão de coleta foi consultado e relatou ter feito o descarte do lixo. Ele recolheu toda a carga em três pontos, sendo um na cidade de Rio Paranaíba e nos distritos de Guarda dos Ferreiros e de Abaeté dos Mendes.



O feto foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas. Ele era do sexo masculino, pesava 695g e tinha cerca de 30cm. Ele poderia estar entre o sexto e oitavo mês da gravidez.



A polícia ainda reúne informações para tentar encontrar a mãe e saber as motivações do descarte em lixo comum.