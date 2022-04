Aeroporto de Confins ganha novo posto de emissão de passaportes

Novo posto aumentará em 50% a capacidade de emissão de passaportes (foto: PF/Divulgação)

O Aeroporto Internacional de Confins receberá mais uma estação de atendimento do posto operado pela Polícia Federal de Minas Gerais, com possibilidade de emissão de 120 passaportes por dia. O número representa uma alta de 50% em relação aos atuais 80 emitidos diariamente. Com flexibilização das regras sanitárias e dólar em queda, procura pelo serviço deve ser alta nas próximas semanas, segundo a PF.

O novo guichê ficará no primeiro pavimento, ao lado do check-in 3 e vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com agendamento prévio realizado no site da PF.





A Polícia Federal já havia inaugurado no dia 12 a sede das Delegacias de Imigração e de Controle de Segurança Privada e do Posto de Emissão de Passaportes no Ponteio Lar Shopping, no Birro Santa Lúcia, Região Centro-Sul da capital. A estação fica no interior no Ponteio Lar Shopping. Anteriormente, a PF havia desativado dois postos de emissão de passaporte na região - Praça Sete e Anchieta Garden Shopping.





Segundo o gestor de Planejamento e Segurança Operacional da BH Airport, Geovane Medina de Freitas, a meta é viabilizar a prestação de serviços da Polícia Federal no terminal, de modo a oferecer aos passageiros, visitantes, comunidade aeroportuária e do entorno mais comodidade, agilidade e segurança.





“Nossa perspectiva é trazer melhorias na experiência do usuário, especialmente nesse momento de aumento da procura pelo serviço pela demanda reprimida em função da pandemia de COVID-19”, diz.





O delegado da PF, Cristiano Costa Silva, diz que os novos postos facilitarão que pessoas de outras cidades tenham acesso ao documento com maior facilidade: “O início das operações dessa nova posição será extremamente positiva tanto para o aeroporto como para a região. Estamos equipados e prontos para atender pessoas de várias cidades do interior de Minas Gerais como Ipatinga, Governador Valadares que já utilizam os serviços, entre outras”.