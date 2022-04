Nos quatro dias de operação, as atividades de educação para o trânsito foram intensificadas (foto: PRF-MG/Divulgação)

Entre a última quinta-feira (21) e o domingo (24), a Operação Tiradentes 2022 da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apurou que em Minas Gerais, 11.600 veículos foram fiscalizados e 12.600 pessoas passaram por algum procedimento de controle. No feriado, a PRF flagrou mais pessoas embriagadas, houve uma alta de 37,7% nos testes de alcoolemia e 36,3% nos autuados por embriaguez. Não houve alteração na quantidade de presos, permanecendo em três.

Nas rodovias, durante as fiscalizações, 457 veículos foram flagrados com pelo menos um ocupante sem utilizar o cinto de segurança. Com relação ao feriado da Semana Santa, em que 95 acidentes resultaram em 26 feridos e 10 mortes, houve uma queda de 12,6%, já que no feriado de Tiradentes, foram 83 acidentes, 19 feridos e 6 óbitos.



O número de pessoas que passaram por procedimento de controle caiu para 16%. Já os veículos fiscalizados, foram 1.200 a menos em comparação com a Semana Santa.

A atenção quanto ao cinto de segurança caiu no último feriado, 48,7% dos motoristas foram flagrados na condução de seus veículos sem utilizar o equipamento. Os policiais também fizeram 232 autuações por passageiros sem o cinto de segurança.

*estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges