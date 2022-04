Umidade diminui o calor em BH hoje, mas temperaturas devem voltar a subir

Dia em BH é de céu claro a parcialmente nublado (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O clima em Belo Horizonte nesta terça-feira (26/4) é de temperaturas amenas, segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até amanhã, a expectativa para a capital mineira é de temperaturas mais baixas, mas a partir de quinta-feira (28/4), o calor volta a prevalecer.





04:00 - 26/04/2022 Restauração da capela de Boa Morte chega à fase final A previsão meteorológica indica que a partir de quinta-feira (28/4), as temperaturas devem se elevar em todo o estado. "Reduz o transporte de umidade e prevalece a massa de ar seco. Isso favorece para que as temperaturas se elevem", pontua.

De acordo com a especialista, a máxima prevista para Belo Horizonte hoje é de 28ºC e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde. O dia é de céu claro a parcialmente nublado. Ainda de acordo com Anete, a entrada de um ar mais úmido possibilitou a queda das temperaturas na capital. "Diminuiu o calor do fim de semana, da semana passada, deu uma aliviada ontem. Deve ficar menos quente até amanhã, na quinta-feira as temperaturas voltam a subir novamente", explica a meteorologista.De acordo com a especialista, a máxima prevista para Belo Horizonte hoje é de 28ºC e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde. O dia é de céu claro a parcialmente nublado.





Nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Zona da Mata, o dia será parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca ou chuvisco.





As demais regiões do estado também terão céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima prevista para hoje no estado é de 34ºC, que deve ocorrer em cidades das regiões Norte e Noroeste de Minas.