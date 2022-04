Comunidade acadêmica da UFMG será vacinada na terça e quarta-feira

Imunização será realizada nesta terça e quarta-feira (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

A comunidade acadêmica da UFMG, profissionais da saúde, professores, estudantes, servidores técnico-administrativos e outros funcionários, serão imunizados nesta terça e quarta-feira (26 e 27 de abril), com doses das vacinas tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e contra influenza (gripe). A ação será realizada pela Escola de Enfermagem em parceria com a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte.

As vacinas serão aplicadas das 8h às 16h, no 1º andar da Escola de Enfermagem, localizada na Avenida Alfredo Balena, 190, na área hospitalar. Quem for participar da ação, deverá levar o cartão de vacinação, caso tenha, e um documento com foto.

De acordo com a coordenadora da campanha, professora Tércia Moreira Ribeiro da Silva, do Departamento de Enfermagem Maternoinfantil e Saúde Pública, esse processo de imunização ocorrerá em função do aumento do número de casos confirmados de sarampo no Brasil nos últimos anos

"A vacinação tríplice viral é de extrema importância, independentemente da situação atual do esquema de imunização da pessoa. No caso da influenza, a vacinação também assume grande relevância, visto que, com a crescente tendência de flexibilização das medidas restritivas de proteção contra a Covid-19, surge uma oportunidade de ressurgimento da circulação de outros vírus respiratórios, como o da gripe", enfatiza.