Desmatamento em Minas cresce 88%

Desmatamento em Minas Gerais cresceu 88% em 2021 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Minas Gerais perdeu 47.376 hectares de mata nativa em 2021, segundo o Relatório Anual de Desmatamento no Brasil (RAD), feito pela MapBiomas. Esse número representa um aumento de 88%, se comparado aos dados de 2020, e 2,86% de toda a área desmatada no último ano no Brasil. O Norte de Minas foi a região mais afetada no estado.

Dessa forma, Minas fica entre os 11 estados brasileiros que superaram a média de 100 hectares desmatados por dia ao longo de 2021. Além de Minas Gerais, Pará, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Rondônia, Piauí, Tocantins, Acre e Mato Grosso do Sul estão na lista.

A cidade de São João do Paraíso, no Norte de Minas, apresentou o maior desmatamento detectado no bioma Mata Atlântica em 2021. Segundo o relatório, 455 hectares de mata foram perdidos na região.

O relatório ainda aponta que a ação no norte do estado não consta na lista de autorizações emitida pela Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a área já foi alvo de fiscalização em maio deste ano com a suspensão das atividades.

Relatório

O Relatório Anual de Desmatamento no Brasil (RAD), do MapBiomas, lançado na manhã desta segunda-feira (18/07), o desmatamento no país aumentou 20% em 2021. Segundo a pesquisa, 16.557 km² da cobertura de vegetação nativa foram perdidos em todos os biomas brasileiros.

Segundo o relatório, a agropecuária foi a grande responsável por quase todo o desmatamento do país, com percentuais acima de 97%. Os garimpos, mineração e a expansão urbana são outros vetores relevantes apontados pela RAD.