Relatório aponta que desmatamento aumentou 20% em 2021 no Brasil

Amazônia foi o bioma mais desmatado em 2021, com 59% de toda a área perdida (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Relatório Anual de Desmatamento no Brasil (RAD), do MapBiomas, apontou que o desmatamento no país aumentou 20% em 2021. Segundo a pesquisa, 16.557 km² da cobertura de vegetação nativa foram perdidos em todos os biomas brasileiros.

Entre 2019 e 2021, uma área equivalente ao estado do Rio de Janeiro de vegetação nativa foi desmatada no Brasil. A velocidade média de desmatamento no país passou de 0,16 hectares por dia para cada evento detectado em 2020, para 0,18.

Segundo o relatório, a agropecuária foi a grande responsável por quase todo o desmatamento do país, com percentuais acima de 97%. Os garimpos, mineração e a expansão urbana são outros vetores relevantes apontados pela RAD.

Bioma mais desmatado

A Amazônia foi o bioma que mais perdeu área de vegetação em 2021. 59% da cobertura vegetal perdida em 2021 estavam no bioma. Em segundo lugar vem o Cerrado, com 30,2% de área desmatada, seguido pela Caatinga, com 7%.

O Pará é o estado que mais desmatou em 2021. Amazonas aparece em segunda lugar, Mato Grosso em terceiro, seguido do Maranhão e Bahia. Os cinco estados, juntos, responderam por 55% do desmatamento no Brasil em 2021.