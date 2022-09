Lotofácil 2610: conheça as regras do concurso especial da Independência

Lotofácil sorteará R$ 180 milhões no sábado (10/9) (foto: Agência Brasil)

A Lotofácil distribuirá no sábado (10/9) o maior prêmio de sua história, estimado em R$ 180 milhões, no concurso 2610, especial do Dia da Independência. No mesmo dia haverá sorteios de Mega-Sena, Quina, Timemania, Dupla-Sena, +Milionária e Dia de Sorte.









LEIA MAIS 15:41 - 01/09/2022 R$ 180 milhões! Confira as probabilidades para a Lotofácil da Independência

14:57 - 29/08/2022 Lotofácil da Independência: todas as apostas passam a concorrer ao prêmio Desde 27 de agosto os jogos da Lotofácil são exclusivos para o concurso especial da Independência.No sorteio anterior (2609), em 26/8, três apostadores - um de Belo Horizonte, um de São Luís (MA) e outro de Londrina (PR) - acertaram 15 números e ganharam R$ 1,834 milhão cada.









Ou seja, os R$ 180 milhões serão repartidos independentemente se houver ou não acertadores de 15 dezenas. A modalidade também premia bilhetes com 14, 13, 12 e 11 acertos.



LEIA MAIS - Lotofácil da Independência deixou 372 apostadores milionários; veja valores



Lotofácil da Independência de 2021 A diferença da Lotofácil da Independência para os sorteios regulares é que o prêmio principal não é cumulativo.Ou seja, os R$ 180 milhões serão repartidos independentemente se houver ou não acertadores de 15 dezenas. A modalidade também premia bilhetes com 14, 13, 12 e 11 acertos.





Na Lotofácil da Independência de 2021, cujo prêmio foi de R$ 159,1 milhões, 57 sortudos cravaram os 15 números e asseguraram R$ 2.791.889,55 cada.



Houve ainda 10.288 apostas com 14 acertos (R$ 1.124,02), 292.658 com 13 (R$ 25,00), 3.577.748 com 12 (R$ 10,00) e 18.451.178 com 11 (R$ 5,00).