Lotofácil 2610 e Mega-Sena 2518 têm prêmios somados de R$ 250 milhões

Mega-Sena e Lotofácil sorteiam juntas cerca de R$ 250 milhões (foto: Marcos Vieira/EM D.A Press)

A Lotofácil 2610 - especial do Dia da Independência - e a Mega-Sena 2518 são as principais atrações das Loterias Caixa no sorteio deste sábado, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os prêmios somados estão estipulados em R$ 250 milhões.









Mega-Sena pode pagar R$ 70 milhões neste fim de semana. O participante seleciona de seis a 15 dezenas de 01 a 60 e ganha a bolada se seis forem apurados. O cartão simples custa R$ 4,50, e o mais caro R$ 22.522,20.





Probabilidades na Lotofácil





De acordo com cálculos matemáticos, existem 3.268.760 combinações de 15 números de 01 a 25 na Lotofácil. Ou seja, a chance de uma aposta única ganhar o prêmio principal é de 0,00003059264%. Um jogo de 20 dezenas, ao preço de R$ 38.760,00, apresenta 15.504 sequências e faz com que as perspectivas passem para 0,47% (1 em 211).



Números - preço da aposta - probabilidade





15 números - R$ 2,50 - 1 em 3.268.760 (1 combinação)





16 números - R$ 40,00 - 1 em 204.298 (16 combinações)





17 números - R$ 340,00 - 1 em 24.035 (136 combinações)





18 números - R$ 2.040,00 1 em 4.006 (816 combinações)





19 números - R$ 9.690,00 - 1 em 843 (3.876 combinações)





20 números - R$ 38.760,00 - 1 em 211 (15.504 combinações)





Probabilidades na Mega-Sena





Na Mega-Sena, as probabilidades são inferiores, pois há 50.063.860 combinações de 01 a 60. Apostando seis números, o percentual é de 0,00000199744%. Escolhendo 15 dezenas, por R$ 22.522,20, as chances sobem para 0,009997001%, com 5.005 sequências.



Números - preço da aposta - probabilidade





6 números - R$ 4,50 - 1 em 50.063.860 (1 combinação)





7 números - R$ 31,50 - 1 em 7.151.980 (7 combinações)





8 números - R$ 126,00 - 1 em 1.787.995 (28 combinações)





9 números - R$ 378,00 - 1 em 595.998 (84 combinações)





10 números - R$ 945,00 - 1 em 238.399 (210 combinações)





11 números - R$ 2.079,00 - 1 em 108.363 (462 combinações)





12 números - R$ 4.158,00 - 1 em 54.182 (924 combinações)





13 números - R$ 7.722,00 - 1 em 29.175 (1.716 combinações)





14 números - R$ 13.513,50 - 1 em 16.671 (3.003 combinações)





15 números - R$ 22.522,50 - 1 em 10.003 (5.005 combinações)





Lotofácil ou Mega-Sena?









Na Lotofácil da Independência de 2021, Ganhar na loteria é improvável em quaisquer circunstâncias. Para os sonhadores, as estatísticas mostram que vencer na Lotofácil é 15,3 vezes maior do que na Mega-Sena. Todavia, isso implica em "grande concorrência".Na Lotofácil da Independência de 2021, 57 bilhetes acertaram os 15 números e levaram R$ 2.791.889,55 cada (total de R$ 159,1 milhões).





O detalhamento no site da Caixa mostrou que 23 tíquetes premiados eram provenientes de bolões. Um dos grupos tinha 100 cotas, o que garantiu "apenas" R$ 27.918,89 a cada participante.





A segunda faixa de premiação, de 14 acertos, pagou R$ 1.138,78 para 10.288 jogadores. Também houve valores para 13 (292.659 apostas, R$ 25,00), 12 (3.577.748 apostas, R$ 10,00) e 11 acertos (18.451.178 apostas, R$ 10,00).