Quina 5945: aposta de BH acerta 5 números e ganha R$ 16 milhões

Quina sorteou hoje (9/9) prêmio de R$ 16,1 milhões (foto: Reprodução)

Uma aposta de Belo Horizonte acertou os cinco números do concurso 5945 da Quina, sorteado nesta sexta-feira (9/9) pela Caixa Econômica Federal. O bilhete com as dezenas 02 - 22 - 23 - 37 - 58 foi registrado na lotérica Santa Tereza e garantiu ao felizardo a fortuna de R$ 16.119.389,44.





Caso decida investir os R$ 16 milhões na poupança, o belo-horizontino terá um acréscimo de R$ 114 mil no primeiro mês. Se optar por um título atrelado à Taxa Selic, hoje de 13,75% ao ano, perceberá um rendimento bruto inicial de R$ 185 mil (líquido de R$ 143 mil com a dedução de 22,5% de IR).









Os números citados na matéria refletem o cenário atual e não representam qualquer recomendação de investimento. Rentabilidades futuras dependerão de decisões políticas e econômicas no país e no mundo.





Outros premiados





Segundo a Caixa, 146 jogadores cravaram quatro números na Quina 5945 e vão receber R$ 4.639,58. O banco também pagará R$ 66,48 a 9.704 acertadores de três dezenas e R$ 2,77 a 232.714 apostas na faixa de dois números.





Próximo concurso









Como jogar?





Na Quina, o apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80 e torce para que cinco sejam sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos. Os jogos são realizados nas casas lotéricas e nos canais eletrônicos da Caixa.





Segundo a instituição financeira, a chance de um bilhete com cinco dezenas ganhar sozinho o prêmio principal é de 1 em 24.040.016. Caso o participante registre 15 números, ao custo de R$ 6 mil, a perspectiva é de 1 em 8.005.





Números - preço - probabilidade





5 números - R$ 2,00 - 1 em 24.040.016

6 números - R$ 12,00 - 1 em 4.006.669

7 números - R$ 42,00 - 1 em 1.144.763

8 números - R$ 112,00 - 1 em 429.286

9 números - R$ 252,00 - 1 em 190.794

10 números - R$ 504,00 - 1 em 95.396

11 números - R$ 924,00 - 1 em 52.035

12 números - R$ 1.584,00 - 1 em 30.354

13 números - R$ 2.574,00 - 1 em 18.679

14 números - R$ 4.004,00 - 1 em 12.008

15 números - R$ 6.006,00 - 1 em 8.005





Resgate do prêmio





Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.