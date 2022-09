Quina 5945, Lotomania 2363 e Super Sete 293: confira os números (9/9)

Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, nesta sexta-feira (9/9) (foto: Reprodução/YouTube)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (9/9) os concursos Quina 5945, Lotomania 2363 e Super Sete 293.





Confira no vídeo abaixo como foi a transmissão do evento no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualizou todos os resultados.









Loterias desta sexta-feira (9/9)





Quina 5945 - R$ 16,1 milhões





O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.





Confira as dezenas: 02 - 22 - 23 - 37 - 58





Lotomania 2363 - R$ 600 mil





São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.





Confira as dezenas: 15 - 20 - 28 - 37 - 44 - 47 - 51 - 55 - 58 - 63 - 70 - 71 - 72 - 73 - 78 - 79 - 80 - 83 - 92 - 94





Super Sete 293 - R$ 1 milhão





O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.





Confira os números:





1ª coluna: 4

2ª coluna: 5

3ª coluna: 9

4ª coluna: 9

5ª coluna: 5

6ª coluna: 2

7ª coluna: 1