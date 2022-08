Lotofácil da Independência: todas as apostas passam a concorrer ao prêmio

Concurso especial tem prêmio estimado em R$ 180 milhões e não acumula (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

As apostas exclusivas da Lotofácil da Independência já podem ser feitas nas lotéricas desde sábado (27/08). Todos os jogos registrados na Lotofácil passam a concorrer para o concurso especial 2.610. O prêmio estimado é de R$ 180 milhões. O sorteio está marcado para 10 de setembro e será transmitido ao vivo pela televisão e no canal Caixa do Youtube.





Como nos demais concursos especiais, a Lotofácil da Independência não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de quatorze números, e assim sucessivamente.

