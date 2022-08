Confira os números mais sorteados na Lotofácil da Independência

Prêmio será sorteado em 10 de setembro e não acumula (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

Levantamento do site de apostas Sorte Online mostrou os números que mais foram sorteados na Lotofácil Independência desde a criação da loteria, em 2012.

A Lotofácil Independência deste ano será sorteada em 10 de setembro, com prêmio estimado de R$ 180 milhões. Antes estava previsto para R$ 160 milhões.A Caixa aumentou o valor nessa quarta-feira (24/8), devido ao grande volume de pontos da loteria.

De acordo com o Sorte Online, das 25 dezenas sorteadas na loteria especial, os que mais apareceram desde 2012 foram 03, 06 e 22, sorteados 9 vezes cada; 12 foi sorteado 8 vezes e 02, 09, 14, 21, 23 e 25 foram sorteados 7 vezes cada.

Por ser um concurso especial, a Lotofácil da Independência não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de quatorze números em diante.

Apesar de os sorteios serem eventos únicos, aleatórios e independentes dos anteriores, é comum ocorrerem números que se repetem nos resultados. Como a Lotofácil da Independência possui um volante composto por apenas 25 dezenas, as repetições são ainda mais frequentes que nas demais loterias.

Os números 11 e 15 foram os menos sorteados, saindo apenas em 3 concursos cada.

Como apostar

Para apostar na Lotofácil, o cliente deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis, ou deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha.

Uma aposta simples, de 15 números, custa R$ 2,50. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no app Loterias CAIXA e no portal Loterias CAIXA .