Homem é preso por arrastar ex-mulher grávida com um carro na Grande BH

Vítima e suspeito contam versões diferentes para a história ocorrida na noite do último domingo (24) (foto: Google Street View/ Reprodução) Um homem de 49 anos foi preso na noite do último domingo (24) após arrastar a ex-mulher grávida com um carro em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher, no oitavo mês de gestação, começou a sentir contrações após se ferir e foi levada para o hospital Risoleta Neves, na capital.









Após o ocorrido, a mulher, de 44 anos, começou a sentir contrações e foi encaminhada para o hospital onde recebeu atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dela ou do bebê.





O suspeito foi encontrado pela polícia no Bairro Jardim dos Comerciários, em BH, e não apresentou resistência à PM. Aos militares, ele contou uma versão diferente da história. Segundo o homem, ele acelerou para que a ex-mulher não notasse a presença de uma outra mulher dentro do veículo e não percebeu que a vítima estava se segurando no carro.





O carro foi apreendido e o homem, preso. O caso foi encerrado na Central Estadual do Plantão Digital, da Polícia Civil.