O número de acidentes fatais foi reduzido em 39% com relação ao mesmo período do ano passado. Em comparação ao feriado da Semana Santa, que contabilizou 56 vítimas , foram duas ocorrências a menos. Quanto aos acidentes sem vítimas, foram registrados 43 ao longo da operação - uma redução de 43% em relação a 2021.

Os roubos nas rodovias também reduziram. Com uma queda de 69%, foram registradas cinco ocorrências. Já as prisões e autuações por embriaguez aumentaram significativamente. Com 518 operações específicas da Lei Seca, 498 motoristas foram autuados - uma alta de 46%. Durante a Semana Santa, foram 501 ocorrências.