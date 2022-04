Rodovias mineiras têm trânsito pesado na volta do feriadão

Volta pra casa marcada por trânsito pesado nas principais rodovias mineiras (foto: Divulgação )

O retorno para casa nas estradas mineiras com o fim do feriado prolongado de Tiradentes é de trânsito pesado na noite deste domingo (24/4). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há acidente com interdições totais de pista no trecho mineiro, mas fica o alerta para quem se aproxima da Região Metropolitana. Em função do excesso de veículos, há trechos congestionados e com lentidão.

Na BR-040, os motoristas encontram alguns gargalos nesta noite para quem retorna do Rio de Janeiro para a capital. O trecho mais complicado ocorre em Nova Lima, no encontro com a BR-356, nas proximidades de Alphaville, onde há um congestionamento de cerca de cinco quilômetros pelo excesso de veículos.

Outros pontos da rodovia com lentidão estão entre Congonhas e Conselheiro Lafaiete, em função de redução de faixas, redutores de velocidade em algumas entradas e saídas para bairros.

Ainda na BR-040, mas no retorno de Brasília para Belo Horizonte, os motoristas encontram uma fila de cerca de 10 quilômetros entre os bairros Napoli, Veneza, Florença e imediações pelos mesmo motivos citados acima.

Van e carreta bateram e fecharam parcialmente a BR-381 em Bom Jesus do Amparo (foto: Twitter BR381 informações TM)

Na BR-381, no retorno do Espírito Santo, do Leste de Minas, os motoristas enfrentam lentidão em Bom Jesus do Amparo para quem segue em direção à capital mineira. Reflexo de um acidente à tarde: uma van e uma carreta bateram no quilômetro 401 e rodovia ficou parcialmente interditada.

Já chegando à Grande BH, tráfego pesado, mas em situação mais favorável. Na volta de São Paulo para BH, a Fernão Dias também apresenta movimentação acima do normal mas sem grandes retenções.

Retorno do feriado pela rodovia MG-10 (foto: Luiz Rodrigues / Divulgação)

Destaque também para o tradicional congestionamento no retorno da Serra do Cipó pela rodovia MG-010. Longa fila nesta noite em direção a Belo Horizonte. O retorno do feriadão é acompanhado de perto por policiais rodoviários nas estradas estaduais e federais.