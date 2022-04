Guarda Municipal flagra jovens pichando muro da Biblioteca Pública de BH

Muro da Biblioteca Pública Estadual, na Região Centro-sul de BH, alvo da pichação (foto: Divulgação/GCMBH)

Agentes da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte apreenderam três adolescentes flagrados pichando o muro da Biblioteca Pública Estadual, localizada na Rua da Bahia com a Avenida Bias Fortes, Região Centro-Sul da capital, na madrugada deste domingo (24/4).





As imagens tinham sido captadas pelas câmeras do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), onde as equipes encarregadas do monitoramento acionaram os guardas municipais.





Por volta das 3h da manhã, os jovens foram vistos usando latas de spray de tinta para pichar os muros da biblioteca. Eles ainda estavam no local quando uma viatura da Guarda Municipal chegou à Praça da Liberdade e os abordou.





Segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP), os adolescentes foram encaminhados, junto com as latas de spray, para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte (CIA-BH), que abriga a Vara Infracional da Infância e Juventude, a Promotoria da Infância e Juventude, a Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas e as polícias Militar e Civil.