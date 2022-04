Homem tenta roubar Othon Palace e tem o corpo queimado em explosão

Othon Palace fechou as portas em BH em 2018 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA PRESS)



Um homem foi preso, na noite deste sábado (23/4), na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, depois de furtar cabos de energia do antigo hotel Othon Palace.









Ainda segundo o guarda, um dos suspeitos andava com um carrinho de bebê e parecia com um homem em situação de rua. Ele conseguiu fugir com a fiação e deixou o colega para trás.



LEIA TAMBÉM: Laboratório no bairro Mangabeiras pega fogo na manhã deste domingo (24/4) De acordo com a Polícia Militar (PM), o segurança do local, que fazia a vigia do circuito interno do espaço, visualizou pelas câmeras de segurança uma dupla furtando a fiação no momento em que ouviu uma grande explosão. Ele, então, foi até o local

O homem, identificado pela PM como Clauidonor Soares Oliveira, de 49 anos, acabou preso na galeria após uma explosão e sofreu queimaduras de 2º grau.





Populares que passavam pelo local retiraram o autor da galeria, que tinha parte do corpo queimada e com a pele solta.





Uma viatura do Samu realizou socorro do autor até o HPS João XXIII, onde o suspeito ficou internado com a escolta da polícia.



Com a explosão, foi preciso chamar a CEMIG para averiguar a situação do local. O Corpo de Bombeiros esteve no antigo hotel.