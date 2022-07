BH: passageiros poderão recarregar cartão BHBus através do PIX

Passageiros do transporte coletivo de Belo Horizonte poderão recarregar o cartão BHBus, por meio do PIX, a partir desta terça-feira (19/7). Segundo a Transfácil, a iniciativa busca oferecer praticidade e eficiência aos usuários.

Para fazer a recarga usando o PIX, o usuário deverá acessar a área de ‘recarga’ no aplicativo, e selecionar a opção. Em seguida, é preciso escolher o valor desejado (mínimo de R$ 10 e máximo de R$ 650).

O passageiro terá que usar a chave do PIX do Transfácil (copia e cola) e fazer o pagamento, por meio do banco de preferência do usuário. Para o saldo atualizar, é necessária a validação dos créditos, em até 2h, nos ônibus convencionais . Já para a validação nos suplementares ou metrô o passageiro terá o prazo de 72h.