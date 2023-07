Número de crianças internadas por afogamento sobe e alerta autoridades

O número de crianças e adolescentes internados por afogamentos subiu 8% (foto: Reprodução/Pixabay)

No Dia Mundial da Prevenção ao Afogamento, 25 de julho, autoridades e organizações alertam para o aumento do número de crianças que foram internadas vítimas de afogamento. Um levantamento feito pelo Instituto Bem Cuidar, com dados do DataSus, do Sistema Único de Saúde, mostra que, de 2021 para 2022, o número de crianças entre 0 a 14 anos internadas devido a esse tipo de incidente subiu 7,61%.