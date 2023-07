Homem invade casa da ex para matar atual namorado dela

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava dormindo na casa da namorada, quando o ex dela, de 35 anos, invadiu a residência, ao arrombar a janela do imóvel.

No entanto, o agressor alcançou a vítima. Com uma foice, ele acertou a cabeça do rapaz, que caiu desacordado. Segundo a PM, imaginando que tinha matado a vítima, o agressor fugiu.

A vítima foi socorrida com vida, mas levado em estado grave para o Hospital de Pronto-Atendimento de Juiz de Fora (HPS), onde continua internado.

O agressor fugiu e não foi localizado. Segundo a Polícia Militar, ele tem passagens por agressão e ameaça. Nada aconteceu com a namorada da vítima.