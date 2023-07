Madrasta é indiciada por matar o enteado de 4 anos no interior de Minas

432

A morte da criança chocou a população da pequena Pains, no Centro-Oeste mineiro (foto: Reprodução/Redes Sociais )

Uma madrasta, de 34 anos, foi presa na noite de segunda-feira (24/7), pela Polícia Civil, na cidade de Pains, no Centro-Oeste mineiro, suspeita de matar o enteado, de apenas 4 anos. O menino e a suspeita moravam na mesma casa.

As investigações começaram depois que a polícia recebeu uma denúncia do Hospital Municipal de Pains, relatando a chegada da vítima sem sinais vitais e apresentando hematomas em diversas partes do corpo.



Segundo o delegado Patrick Carvalho, foi a própria madrasta que levou o menino à unidade de saúde, demonstrando grande nervosismo. Lá, contou que na madrugada, a criança teve episódios de vômito e diarreia abundante.



Ainda segundo ela, na manhã seguinte, após o pai sair para trabalhar, a criança estava próxima dela quando caiu, repentinamente, no chão. Ela continuou dizendo que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas antes da chegada da ambulância, vizinhos levaram a criança ao hospital.

Apesar das tentativas de reanimação realizadas na unidade de saúde, o menino não resistiu. Imediatamente, o delegado Patrick Carvalho determinou que fossem feitos levantamentos tanto no local onde a criança morava quanto nas áreas próximas.



“Colhemos os depoimentos de envolvidos, incluindo pai, madrasta e testemunha. Esses relatos, aliados aos dados preliminares dos laudos de necropsia e do local do crime, apontam indícios que sugerem a possível responsabilidade da madrasta nos atos que resultaram na morte da criança. Por essa razão, representamos pela prisão preventiva da suspeita”, diz o delegado.



Ela foi presa e indiciada pelo crime de homicídio qualificado e encaminhada ao sistema prisional. O delegado espera, agora, concluir a dinâmica completa dos fatos, a causa da morte e se houve o envolvimento de outras pessoas.