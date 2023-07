Estudante de medicina condenado a prisão por agredir namorada vai recorrer

432

O estudante de medicina José Flávio foi condenado a um ano, quatro meses e 20 dias de prisão (foto: Redes sociais)

Seis dias depois de ser promulgada a sentença, condenação de um ano, quatro meses e 20 dias de prisão, por lesão corporal contra a namorada, Gabriela Campos Duarte Machado, ocorrida em 2021, a defesa do estudante de medicina José Flávio Carneiro dos Santos, anunciou nesta terça-feira (25/7) que está entrando com recurso contra a sentença.

A defesa

Segundo o advogado Fernando Magalhães, José Flávio foi condenado parcialmente em primeira instância, e cabe recurso. “A defesa de José Flávio continua acreditando na justiça, estarrecidos com a publicidade, contrariando o que determinado pelo juízo, independente, manejamos o recurso próprio para melhor enfrentar pequenos trechos da sentença que pensamos merecem melhor sorte interpretativa naquilo que julgado. Afora isto, é especialmente, desejamos que a justiça seja restaurativa para ambos”.A referida agressão, da qual Gabriela foi vítima, aconteceu no apartamento de José Flávio, na Savassi, Região Centro-sul de BH, em setembro de 2021 . A vítima utilizou as redes sociais para denunciar as agressões, mostrando marcas em seu rosto.A Polícia Civil assumiu o caso e prendeu José Flávio, que foi levado para uma delegacia. Lá, ele criou uma prova contra si, ao enviar uma mensagem para um amigo, em que assumiu ter agredido Gabriela. “Sentei a mão nela, tô preso”.José Flávio foi indiciado por lesão corporal. Mas não foi só esse o único agravante para sua vida. Ele também foi expulso da faculdade, PUC, mas sua defesa conseguiu um acordo.Segundo a PUC Minas, um acordo foi firmado entre as partes, que possibilitou a José Flávio continuar a estudar, não mais em Belo Horizonte, mas no campus de Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Sânzio Baioneta Nogueira, advogado de Gabriela, diz que a justiça foi feita e espera que esse caso sirva de inspiração para outras mulheres. “Que isso seja libertador, para que outras mulheres fiquem livres de seus agressores. Quando uma mulher se defende, ela defende todas as mulheres", disse.



A data do julgamento do recurso ainda não foi marcada.