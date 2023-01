'Em busca da condenação', diz advogado da família de motorista morto

Delegado Rafael Horácio, que matou o motorista de reboque Anderson Cândido, vai a júri popular (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O delegado da família do motorista de reboque Anderson Cândido de Melo, Raphael Nobre, se manifestou sobre a decisão da juíza sumariante do 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, Bárbara Heliodora Quaresma Bomfim, de que o delegado Rafael de Souza Horácio vá a júri popular.

Em conversa com o Estado de Minas, Raphael disse que a manutenção da prisão do réu e a pronúncia para ser julgado perante o Tribunal do Júri, representa um afago no sentimento dos parentes do motorista. “Agora vamos em busca da condenação para que a justiça seja feita”.

A decisão da juíza foi nesta quinta-feira (19/1). A prisão preventiva do delegado também foi mantida.

Relembre o caso

No dia 26 de julho de 2022, Rafael Horácio matou o motorista de reboque Anderson Cândido de Melo, na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, em uma briga de trânsito.

A discussão teria começado após o carro em que o delegado Rafael Horácio estava supostamente ser fechado pelo veículo de Anderson Cândido.

O delegado então sacou a arma e atirou em direção ao caminhão, acertando a vítima no pescoço. Anderson chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, mas morreu pouco depois de dar entrada no atendimento.

Anderson era casado, tinha quatro filhos e um neto de cinco anos. Além de motorista, atuava como mecânico.