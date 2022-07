Delegado é suspeito de matar motorista em briga de trânsito em BH

Delegado da Policia Civil se apresentou espontaneamente na delegacia após o ocorrido (foto: Reprodução/PCMG)

Leia a nota da Polícia Civil

Um delegado da Polícia Civil é suspeito de matar um motorista, nesta terça-feira (26/7), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O policial efetuou um disparo contra o condutor do caminhão-reboque após uma briga de trânsito.A discussão começou após o carro em que o delegado estava ser fechado pelo caminhão. Durante o bate-boca, o policial saiu do veículo, enquanto o outro motorista teria acelerado contra ele.O delegado então sacou a arma e atirou em direção ao caminhão, atingindo o motorista no pescoço. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital João XXIII, no bairro Santa Efigênia, porém não resistiu e morreu.O caso ocorreu na Avenida do Contorno, perto do cruzamento com a Rua Mato Grosso, na saída do Viaduto Oeste. Segundo informações extraoficiais, o delegado atua no Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico da Polícia Civil (Denarc).A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o policial se apresentou espontaneamente e a arma foi recolhida. Ele alegou ter agido em legítima defesa contra o motorista.