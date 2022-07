Vídeo: mototaxista é morto a tiros por causa de vaga de estacionamento

Vaga de estacionamento

Polícia Militar localizou assassino no Centro de Barbacena (foto: Maicon Costa)

Um mototaxista de 37 anos foi assassinado com seis tiros na manhã de segunda-feira (25), em Barbacena, no Campo das Vertentes. Segundo a Polícia Militar, o autor do homicídio foi um colega de trabalho da vítima.Por volta das 11h15 dessa segunda-feira (26/7), a PM foi acionada para atender uma ocorrência de disparos na rua Francisco Lobo, bairro Progresso. Chegando ao local, os militares encontraram a vítima já sem vida, ao lado de sua motocicleta.O homem levou quatro tiros na lateral esquerda do tórax, um no pescoço, na parte frontal, e outro próximo ao supercílio esquerdo.Os policiais apuraram que o responsável pelo crime também era um mototaxista. Ele e a vítima haviam se desentendido na manhã por causa de uma vaga de estacionamento.O homem de 26 anos foi localizado no Centro da cidade e confirmou o fato. Segundo ele, outras discussões entre ambos já haviam ocorrido. Testemunhas confirmaram a versão do suspeito.O assassino foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia. Os policiais não localizaram a arma utilizada no crime. O autor possui passagens por agressão, uso e consumo de drogas.