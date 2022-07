Jovem é morto a tiros de submetralhadora após sair de baile funk

Em depoimento à Polícia Militar, suspeitos negaram participação no crime (foto: Maicon Costa)

Um jovem de 26 anos foi morto com cerca de dez tiros de submetralhadora 9 milímetros na madrugada de domingo (3/7), em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais.Ele foi alvejado enquanto saía do “Baile Funk do Lobo”, no Ginásio Aluminas, no bairro Saramenha.De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PM), ainda não se sabe o motivo do crime.Os suspeitos foram identificados, negaram envolvimento no homicídio e acabaram liberados após serem ouvidos. A Polícia continua investigando o caso.