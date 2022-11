Jovem de 22 anos morre baleado em saída de baile funk no Jardim Alvorada

Jovem foi morto na saída de um baile funk, no Bairro Jardim Alvorada (foto: Reprodução Google StreetView)

Um homem ainda não identificado passou atirando na saída de um baile funk, no Bairro Jardim Alvorada, na Região Nordeste da capital mineira, matando um jovem de 22 anos e ferindo outro de mesma idade, por volta das 4h deste domingo (13/11).Ninguém ainda foi preso. De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram mais de dez disparos. O jovem morto era investigado em dois inquéritos por tráfico de drogas e associação criminosa, o que pode indicar que se trate de uma execução ligada ao tráfico de entorpecentes da região.O outro jovem baleado, por outro lado, não tinha nenhuma passagem pela polícia. Ele foi atingido no braço direito e depois levado para atendimento no Hospital Odilon Bherens.A PM segue à procura dos suspeitos de cometer o crime. Por esse motivo, a ocorrência não tinha sido encerrada até a publicação desta matéria.