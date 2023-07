BH tem novos radares; veja onde

BH recebe mais dois novos radares (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Belo Horizonte vai ter mais dois radares de trânsito, que serão instalados no bairro Califórnia, Região Noroeste de BH. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (6/7) no Diário Oficial do Município (DOM).