Carro capota em criação de abelhas e feridos são salvos

Bombeiros com roupas adequadas ao controle de insetos por prevenirem ferroadas atendem acidente (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Policiais militares e bombeiros realizaram um socorro de risco na manhã de domingo (13/11) na região dos Campos das Vertentes, ao atenderem a um capotamento. O carro acidentado foi parar entre várias caixas de abelhas de um apiário.O acidente ocorreu na rodovia LMG-809, entre Barros e Dores de Campos, tendo o veículo atravessado a pista e caído em um barranco, numa área de mata entre várias caixas de criação de abelhas. O trecho é uma curva fechada, em pista única, sem acostamento e com vala de drenagem.Os primeiros a chegar foram policiais militares. Mesmo sob risco de serem ferroados, eles socorreram os dois ocupantes do automóvel. As vítimas tinham ferimentos leves e foram levadas para atendimento hospitalar.Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o 2° Pelotão de Bombeiros Militar de São João Del Rei foi acionado para atendimento e, vestindo equipamentos de proteção individual (EPI) adequados à captura de insetos e que protege de picadas, puderam se aproximar do veículo e desligar a bateria para eliminar o risco de incêndio.