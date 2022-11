Jovem sofre traumatismo craniano após bater carro contra árvore em BH

O carro ficou com a frente destruída após a batida em uma árvore (foto: Reprodução/PMMG )

Um jovem de 20 anos sofreu um traumatismo craniano leve após bater o carro em uma árvore. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (12/11), na Avenida Silva Lobo, no Bairro Nova Suíça, Região Oeste de BH.





Já o Corpo de Bombeiros informou que a vítima estava consciente, orientada e com trauma cranioencefálico leve, além de um sangramento. Ela foi socorrida, imobilizada e encaminhada para o Hospital João XXIII.





De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, uma testemunha contou que o jovem perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore no canteiro central.Em seguida, o veículo colidiu contra o meio fio do outro lado da avenida.