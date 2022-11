Carro se descontrola em ultrapassagem, capota e fere quatro

Carro capotou depois de perder o controle durante ultrapassagem, condições da via são ruins (foto: CBMMG)

Leia: Trem arrasta ônibus por 100 metros e adolescente sofre traumatismo craniano

Veja: Repórter passa 10 dias treinando para reality show e perde 5 kg

Depois de perder o controle em uma reta da BR-452 ao tentar uma ultrapassagem na pista simples e com bastante buracos, o motorista de um Fiat Palio Adventure saiu da estrada e capotou, indo parar no fundo de um barranco. O acidente ocorreu no fim da tarde dessa sexta-feira (11/11), em Araxá, no Alto Paranaíba.Quatro pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram encontradas pelos socorristas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) vagando desorientadas na área do acidente.O local do acidente, no KM295 da BR-452, que liga Araxá a Uberlândia, é de pista simples, com acostamento, mas o asfalto está muito desgastado e com buracos, o que pode ter interferido na manobra que resultou no acidente.Segundo o CBMMG, os feridos são uma mulher de 20 anos, com dores nas regiões das costas e da lombar, laceração no braço direito e um corte no crânio; outra mulher, de 55 anos, com dor no membro superior direito, na região do ombro; um homem, de 20 anos, com escoriações pelo corpo; e um senhor de 72 anos, com um corte contuso no cotovelo.Os feridos foram levados para a UPA de Araxá. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local.