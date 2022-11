Motorista preso às ferragens ao capotar na madrugada, na BR-040

Homem de 50 anos ficou preso às ferragens e foi libertado pelos bombeiros (foto: CBMMG)

Um homem de 50 anos ficou preso às ferragens retorcidas do automóvel SUV que dirigia depois de capotar na rodovia BR-040, altura do KM513, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O acidente ocorreu por volta de 4h.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), após perder o controle da direção, o carro capotou às margens da rodovia. "No local, a vítima, masculino, 50 anos, devido ao impacto do acidente, ficou presa às ferragens", informa a corporação."Militares do Corpo de Bombeiros, após a estabilização e manutenção da segurança da cena, realizaram a retirada da vítima e a entregaram à concessionária da via para a continuação do atendimento e condução para o hospital", informa o CBMMG.