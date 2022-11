Chuva e acidentes provocam lentidão nas rodovias mineiras nesta sexta-feira

Rodovia Fernão Dias em direção a São Paulo enfrenta lentidão devido a chuvas e ao grande fluxo de carros (foto: Reprodução)

Chuvas e acidentes provocam engarrafamentos e lentidão em rodovias de Minas Gerais e nas saídas de Belo Horizonte nesta sexta-feira (11/11), véspera de feriado.O fluxo é lento nos dois sentidos da BR-040, na altura do KM 533, no viaduto da Via Expressa. Também há lentidão devido ao excesso de veículos no KM 535, no sentido Brasília, no acesso à Avenida Amazonas.Já na Fernão Dias nos KMs 477 ao 479, em Contagem, e do 498 ao 500 em Betim , no sentido Guarulhos, há causado lentidão, devido à chuva na rodovia. Algo que se repete no sentido capital mineira, do KM 509, em São Joaquim de Bicas, ao 501, em Betim.A Polícia Rodoviária Federal alerta para que, em caso de chuva, os motoristas aumentem a distância a outros veículos e diminua a velocidade para evitar acidentes. A BR-381 também enfrenta muita chuva, segundo usuários nas redes sociais.

Mais cedo uma queda de um eucalipto provocou engarrafamento na BR-040, na altura do KM 691, próximo à cidade de Alfredo Vasconcelos, na Região Central do estado.