Metrô de BH vai ampliar número de trens nos dias do Enem

Porta de entrada para a universidade, exame será aplicado neste domingo e no próximo em todo o país (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O metrô de Belo Horizonte vai funcionar com horários ampliados neste domingo (13/11) e no próximo (20/11) para atender aos estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 (Enem).

A Comocais de aplicação do Enem são abertos ao meio-dia e fechados uma hora depois, às 13h. O exame terá início às 13h30 e, neste domingo, irá até às 19h, por conta da redação. Na outra semana, a prova acaba às 18h30.

LEIA - Acerte o passo para o Enem: saiba o que levar e como evitar tropeços

Ônibus da capital também serão ampliados

É impopanhia de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG), que opera o metrô, informa que nos dois dias, de 11h às 13h, o intervalo entre trens será de 10 minutos. Nos demais horários, o intervalo será de 20 minutos.As bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h e as estações estão abertas das 5h15 às 23h para quem já possui cartão ou bilhete do metrô. Os portões dos lrtante chegar cedo ao local de prova, pois não existe tolerância para a entrada após o horário de fechamento dos portões.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) também vai aumentar a oferta de ônibus durante a aplicação do Enem. Ao todo, 102 linhas do transporte coletivo terão um reforço no quadro de horários nos dias 13 e 20 de novembro, data das provas.

Serão disponibilizados mais ônibus nos momentos que antecedem as provas, das 9h às 12h30, e após a aplicação do exame, das 18h às 19h30. As linhas reforçadas são as que atendem aos locais de prova.

Para garantir a mobilidade dos estudantes, agentes da Unidade Integrada de Trânsito, BHTrans, Polícia Militar (PMMG) e Guarda Municipal vão operar o tráfego na região das escolas e nos corredores de acesso.

Os estudantes que vão prestar o Enem podem consultar o quadro de horário das linhas na página da BHTrans no Portal da Prefeitura, onde as informações ficarão disponíveis no próximo sábado, 12 de novembro.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.