Prefeitura de BH vai ampliar a oferta de ônibus durante o Enem

Trânsito próximo ao local das provas, também, recebe atenção da prefeitura (foto: Amira Hissa/PBH/Divulgação)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou, na tarde desta quarta-feira (9/11), que vai aumentar a oferta de ônibus durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 (Enem). Ao todo, 102 linhas do transporte coletivo terão um reforço no quadro de horários nos dias 13 e 20 de novembro, data das provas.Segundo a administração da capital mineira, serão disponibilizados mais ônibus nos momentos que antecedem as provas, das 9h às 12h30, e após a aplicação do exame, das 18h às 19h30. As linhas reforçadas são aquelas que atendem aos locais de prova.