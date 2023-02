Lagoa dos Ingleses: Justiça exige comprovante de viabilidade hídrica

Área para expansão imobiliária no condomínio, vista da Serra da Moeda (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press) A Justiça determinou que a Csul Lagoa dos Ingleses comprove a viabilidade hídrica para a expansão de projeto imobiliário na Lagoa dos Ingleses em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A medida atende pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da ONG Abrace a Serra da Moeda, que vem alertando para riscos ambientais associados ao empreendimento.













O projeto já passou pelo processo de licenciamento ambiental na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). No entanto, a magistrada entendeu que a CSul não conseguiu explicar "várias questões concernentes à própria viabilidade ambiental do empreendimento".





De acordo com a ONG Abrace a Serra da Moeda, o empreendimento prevê, até 2065, uma espécie de cidade particular para mais de 200 mil pessoas e com uma demanda mensal de mais de 2.300.000 m³ de água a ser retirada do aquífero Cauê. A organização afirma que o feito traria riscos ao abastecimento para toda a Grande BH.





“A região onde o CSul vai se instalar é conhecida como um dos mais importantes mananciais de abastecimento da região metropolitana [de Belo Horizonte], sendo a Serra da Moeda um divisor de águas entre as bacias dos rios das Velhas e Paraopeba. Mesmo sabendo disso, os responsáveis por este megaempreendimento estão levando adiante um suntuoso projeto imobiliário, cujos estudos hidrológicos não são conclusivos acerca da viabilidade hídrica”, afirma a advogada da ONG, Beatriz Vignolo.



A Justiça determinou um prazo de dois meses para a entrega do laudo pelo empreendimento. A reportagem procurou a CSul Lagoa dos Ingleses, mas, até a última atualização desta matéria, não houve resposta.