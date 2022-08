ONG diz que estratégia de megaempreendimento dribla licenciamento rigoroso

Novo empreendimento ao lado de área já ocupada: para ativistas, licenciamento "pelas beiradas" poupa empreendedores de provar que não afetarão disponibilidade de água em área estratégica. Empresa nega (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







Quase quatro anos após o processo conturbado que levou à aprovação de licença prévia para expansão de megaempreendimento imobiliário na Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, na porção Sul da Região Metropolitana de BH, ambientalistas sustentam que está em curso uma estratégia para driblar uma regulação mais rigorosa por parte dos órgãos ambientais do estado. ONG que atua na região da Serra da Moeda aponta que a empresa dona do terreno do condomínio fracionou as áreas onde pretende construir, com o objetivo de conseguir regras de licenciamento mais brandas, em ação que, para os denunciantes, põe em risco o patrimôio hídrico do local.

A ONG Abrace a Serra da Moeda sustenta que a CSul Lagoa dos Ingleses tem adota uma estratégia jurídica para licenciar a expansão do condomínio sem a necessidade de mensurar os impactos globais que a atividade pode trazer. Segundo a organização, a empresa tem um projeto a longo prazo para construir em uma área de mais de 200 mil hectares, que formaria uma mancha urbana com mais de 150 mil novos habitantes no condomínio em Nova Lima.

Um empreendimento desta magnitude implicaria em uma análise rigorosa, envolvendo, entre outros aspectos, um estudo que comprovasse a viabilidade hídrica para um loteamento em uma área tão grande, segundo os integrantes da organização. De acordo com o advogado da ONG Abrace a Serra da Moeda, Oswaldo Silva, a CSul optou por uma estratégia de avançar “aos poucos”.

“Um empreendimento do porte que estão planejando, para quase 200 mil pessoas mais comércio, uma cidade completa construída em estágios até 2065, é um empreendimento classe 5 (segundo maior potencial poluidor na gradação do estado). Tem um grau elevado de exigência ambiental. Aí o que eles fazem: pegam esses 20 mil e transformam em parcelas 100 hectares, uma ao lado da outra. Aí começam a pegar licença para 100 hectares, que seria classe 3, cujos requisitos são menores, nem precisa passar pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), por exemplo”, explica.

O que os integrantes da ONG apontam é que o empreendimento se baseia na Deliberação Normativa 217/2017 do Copam, que determina uma exigência menor para licenciar intervenções em áreas inferiores a 100 hectares. Com isso, o empreendedor consegue expandir aos poucos seu loteamento, sem precisar demonstrar que o impacto não afetará as nascentes e a disponibilidade hídrica da região.





CRONOLOGIA Em fevereiro de 2021, a CSul teve o primeiro Licenciamento Ambiental Concomitante aprovado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). A decisão ampliou os direitos concedidos por licença prévia concedida pelo Copam em 2018, conferindo à empresa as licenças de Instalação e de Operação para uma área de 71,6 hectares. Cada hectare equivale a medida aproximada de um campo de futebol.

Nove meses depois, em novembro, a CSul conseguiu o segundo Licenciamento Ambiental Concomitante, desta vez de uma área de 95,24 hectares. Assim como na anterior, a área fica em Nova Lima. Segundo a ONG Abrace a Serra da Moeda, há uma terceira licença já em processo de solicitação na Semad.

O Estado de Minas solicitou um posicionamento da Semad acerca do assunto, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve resposta.