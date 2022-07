Rapper Renegado participa de ato em defesa da Serra do Curral

Objetivo da ação é trazer visibilidade à pauta de tombamento da Serra do Curral (foto: Denise Ricardo/Divulgação)

O show do rapper Flávio Renegado, que acontece neste domingo (31/07), no bairro Ipiranga, na Região Nordeste de BH, abre espaço para um ato em defesa da Serra do Curral. A ação começa às 14h, no Catavento Cultural, localizado na Rua Ozanam, 700.A manifestação conta com a participação de outros dez artistas mineiros, como Pereira da Viola, Trio Maracá, Toninho Horta, Flávio Boca e Everton Coroné. O ato se contrapõe à aprovação do licenciamento do Complexo Minerário Serra do Taquaril para exploração na Serra do Curral.Renegado, que retorna à capital para a estreia da turnê que marca os 10 anos do disco "Minha Tribo é o Mundo", afirma que o objetivo da ação é trazer visibilidade à pauta de tombamento da serra. "A classe artística não pode ficar fora desse debate. A Serra do Curral é um cartão-postal da nossa cidade e do nosso Estado, que merece receber o tombamento integral", disse por meio de nota.A licença de mineração da Tamisa foi aprovada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental na madrugada do dia 30 de abril, em um processo controverso, que vem sendo alvo de críticas de ambientalistas e pesquisadores da área socioambiental.