Motorista capota o carro e atropela três ciclistas

Veículo capotou e atingiu os ciclistas no trecho que liga a cidade de Timóteo ao distrito de Cava Grande, em Marliéria. (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Três ciclistas ficaram gravemente feridos, neste sábado (30/07), após serem atropelados por uma caminhonete, na rodovia LM- 760, na Região do Rio Doce. Os homens foram socorridos em estado grave.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu a direção do veículo, um Fiat Strada, capotou e acabou atingindo os ciclistas, que pedalavam no trecho que liga a cidade de Timóteo ao distrito de Cava Grande, em Marliéria.As vítimas tiveram múltiplas fraturas pelo corpo e foram encaminhadas ao hospital. Em estado de choque, o motorista da caminhonete também foi levado a uma unidade de saúde.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e prestou socorro às vítimas.