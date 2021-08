Parklets em Passos: Veja detalhes de como será a instalação desses espaços

Passos prevê instalar parklets inspirados em BH, como mostra a foto de 2017 (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press) Passos, no Sul de Minas, poderá ter em breve uma novidade na paisagem: os parklets. Mobiliários urbanos instalados no lugar de uma ou duas vagas de carro, as áreas têm como objetivo levar convívio onde era ocupado pelo tráfego de veículos. Os vereadores do município derrubaram um veto parcial do prefeito nessa segunda (2/8) e, agora, o projeto deve virar lei. A cidade de, no Sul de Minas, poderá ter em breve uma novidade na paisagem: os. Mobiliários urbanos instalados no lugar de uma ou duas vagas de carro, as áreas têm como objetivo levar convívio onde era ocupado pelo tráfego de veículos. Os vereadores do municípioum veto parcial do prefeito nessa segunda (2/8) e, agora, o projeto deve virar lei.

Também não há um prazo pré-definido para a instalação, que depende do Executivo municipal. A aprovação da implantação do parklet dá ao proponente o direito do uso do espaço por dois anos. A permissão de uso do espaço poderá ser renovada por mais dois anos.

O pedido deverá exibir a planta inicial do local e fotografias que mostrem a localização e o esboço da instalação, incluindo sua dimensão aproximada, imóveis confrontantes, largura do passeio público existente, inclinação transversal do passeio, bem como todos os equipamentos e mobiliário instalados no passeio nos 20 metros quadrados do passeio do parklet proposto.





A instalação tem que respeitar as seguintes medidas:





largura máxima de 2,20m contados a partir do alinhamento das guias

comprimento máximo de 1m em vagas paralelas ao alinhamento da calçada OU

de 4,40m de largura por 5m de comprimento em vagas perpendiculares ou a 45º do alinhamento

altura mínima de 0,90m

Derrubada de veto

Nessa segunda-feira (2/8), um veto parcial da prefeitura foi derrubado por 9 votos a 1. O único voto a favor da manutenção do veto foi justamente do líder do prefeito Diego Oliveira (PSL) na Câmara Municipal, Maurício Antônio da Silva (PSL).

“Ele quis justificar o injustificável. Passos tem avenidas largas como a própria Avenida da Moda e a Liquinha Silveira, apenas para citar duas”, afirma o autor do projeto, vereador Luis Carlos do Souto Júnior - Dentinho (DEM) -, sobre alegação do prefeito de que a cidade possui ruas estreitas.





O projeto faz alterações no Código de Posturas do município. Cabe à prefeitura definir qual será a pasta responsável pela gestão dos espaços: Secretaria de Obras ou de Infraestrutura. Os custos financeiros referentes à instalação, manutenção e remoção do parklet serão de responsabilidade exclusiva do mantenedor (pessoa fisica ou jurídica), inclusive, por quaisquer danos eventualmente causados.

“O empresário faz o pedido e o prefeito libera se quiser”, defende Dentinho. De acordo com o projeto, os parklets, bem como os equipamentos neles instalados, serão plenamente acessíveis ao público, vedada a utilização exclusiva por seu mantenedor e a cobrança de valores pela sua efetiva utilização.

Considera-se mantenedor a pessoa física ou jurídica autorizada pela Administração Municipal a realizar a instalação e manutenção do espaço.